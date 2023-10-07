Куди і коли треба звертатися за призначенням пенсії - відповідь Пенсійного Фонду — Finance.ua

Куди і коли треба звертатися за призначенням пенсії - відповідь Пенсійного Фонду Сьогодні 11:22 — Казна та Політика

Куди і коли треба звертатися за призначенням пенсії - відповідь Пенсійного Фонду

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію.

Про це нагадали в Пенсійному фонду України.

Якщо звернення за пенсією відбувається протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку (стаття 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

При цьому днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом Пенсійного фонду України відповідної заяви з необхідними документами.

Таким чином, якщо ви подасте заяву до спливу трьох місяців після досягнення 60 років (до 24 грудня), пенсію буде призначено з 25 вересня.

Довідка Finance.ua:

Згідно з оперативними даними Пенсійного фонду, загальна чисельність застрахованих осіб, за яких платять або які самостійно сплачують ЄСВ, у червні 2022-го — 10,73 млн осіб. Тобто співвідношення тих, хто платить ЄСВ та пенсіонерів вже становить один до одного.

«Це є абсолютно критичним. З урахуванням війни, відтоку за кордон українських біженців та зростання безробіття — реальна картина ще гірша. Загальний обсяг надходжень ЄСВ хронічно недостатній для проведення соціальних видатків. Про це свідчить і регулярне дофінансування ПФУ з державного бюджету», — зазначають в Центрі Разумкова.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.