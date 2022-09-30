Кубраков: Україна вже практично вийшла на довоєнні показники експорту зерна — Finance.ua

Кубраков: Україна вже практично вийшла на довоєнні показники експорту зерна Вчора 21:36 — Аграрний ринок

Кубраков: Україна вже практично вийшла на довоєнні показники експорту зерна

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляє, що Україна практично вийшла на показники довоєнного експорту зерна.

«За ці два місяці вивезено вже понад 5,5 мільйона тонн аграрної продукції — йдеться лише про три порти, які працюють в рамках зернової ініціативи. Близько 250 суден в різні країни. 4 судна відравлено в рамках світової продовольчої програми в найбідніші країни Африки. Коридор працює і вже довів свою ефективність. За вересень було експортовано майже 4 мільйони тонн. Ми майже вийшли на ті цифри, які в нас були до війни», — сказав він в ефірі національного телемарафону.

«Якщо брати результати вересня — майже 4 мільйони тонн через три порти Одеси. Є ще Дунай (порахуємо), залізниця і вантажівки. Я думаю, що ми точно матимемо близько 6 мільйонів тонн експорту агропродукції за місяць. Це і є приблизні цифри, які у нас були до війни», — додав міністр.

За даними Кубракова, виробники вже практично звільнили свої склади від агропродукції, яка накопичувалася, через українські порти.

«Практично звільнили. Вже йде мова про новий урожай, який збирається і експортується», — повідомив він.

Нагадаємо, 22 липня представники України та росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням росії на українську територію.

За даними Міністерства інфраструктури України на 21 вересня, за час дії «зернової ініціативи» з українських портів вийшло 185 суден з агропродукцією, яка була направлена до країн Азії, Європи та Африки.

21 вересня світові організації повідомили, що завдяки спільним зусиллям Глобальної кризової групи ООН та Чорноморської зернової ініціативи з України через Спільний координаційний центр вже експортували понад 3 мільйони тонн зерна та продуктів харчування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Радіо Свобода За матеріалами:

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