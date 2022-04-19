Криптовалюти, KYC та Identomat: як технології на основі ШІ захищають від кібершахрайства — експерт

Вчора 10:46 — Фінтех і Картки

Обмін криптовалютами стає дедалі популярнішим. При цьому уряди і регуляторні органи відзначають зростання ризиків, пов’язаних з криптовалютними переказами.

Допомагає компаніям забезпечити безперешкодну віддалену реєстрацію клієнтів, біометричну автентифікацію, перевірку віку та запобігання шахрайству комплексний підхід KYC (Know your customer). А також перевірки особи на основі штучного інтелекту.

«Впровадження належних методів KYC дійсно знизить ризики шахрайства, викрадення особистих даних та інших фінансових злочинів, а також усуне шляхи фінансування тероризму», — наголосив співзасновник компанії Identomat Зураб Катарія під час вебінару «Крипторегулювання: дві сторони однієї монети».

Зураб Катарія, співзасновник компанії Identomat

Також він детально розповів про роботу Identomat — сучасну технологію на основі штучного інтелекту, яка захищає від кібершахрайства.

Три фундаментальні переваги передової системи Identomat для крипто та блокчейн комплаєнс: * автоматизація; * глобальне покриття; * повнота процесу KYC/AML. Що включає проведення всебічної комплексної перевірки кожного користувача.

Цей процес реалізується за допомогою перевірок списків підсанкційних та політично значущих осіб, а також гаманців блокчейну з чорного списку тощо, які регулярно оновлюються практично в режимі реального часу через платформу Identomat.

Ще одним життєво важливим елементом є глибокий моніторинг фінансових транзакцій, який суттєво посилює протидію в боротьбі з відмиванням грошей, фіксуючи підозрілі/нетипові транскордонні операції та клієнтські ID.

Додатковим інструментом є управління ризиками, у якому фінансування тероризму та інша ризикована поведінка відстежуються протягом усіх ділових відносин.

«Платформа забезпечує безпечніші транзакції для користувачів і дає крипто-компаніям такий необхідний спокій. Особливо після вторгнення росії в Україну, коли люди відкривали криптовалютні рахунки для допомоги жертвам військової агресії, але при цьому відкрилося вікно можливостей для незаконних грошових переказів. Identomat забезпечує більш глибокий рівень аналізу даних для виявлення непередбачених уразливостей або непередбачених відхилень від фінансової поведінки», — підсумував Зураб Катарія.

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