Криптовалюти і світ навколо: Bitcoin відвойовує позиції, а керівники JP Morgan йдуть у криптобізнес — Finance.ua

Криптовалюти і світ навколо: Bitcoin відвойовує позиції, а керівники JP Morgan йдуть у криптобізнес Вчора 15:00 — Фінтех і Картки

Криптовалюти і світ навколо: Bitcoin відвойовує позиції, а керівники JP Morgan йдуть у криптобізнес

Криптовалюти стали повноцінною частиною фінансового світу. Вони ваблять своїми перспективами як численних приватних інвесторів, так і великий бізнес.

Та ринок криптовалют — це бурхлива річка, яка мало не щодень змінює напрям своєї течії. Тож, аби ви завжди були в курсі новин зі світу цифрових грошей, ми вирішили збирати та розповідати вам щотижня про головні події у світі криптовалют.

Ось добірка найцікавішого за період з 4 по 9 липня 2022:

🗿 Bitcoin відвойовує позиції

Вперше з середини червня цього року флагман серед крипти зміг сягнути позначки у $22 000 — за минулі декілька днів вартість «битка» зросла майже на 10%.

Більшість альткоїнів теж не ловлять ґав і впевнено зміцнюють свої позиції. Наприклад, не менш відомий «ефір» (він же Ethereum) за тиждень подорожчав на понад 16% — на момент написання новини його вартість становить $1,223. При цьому загальна капіталізація крипторинку наближається до рівня $1 трлн.

До речі, стратег Bloomberg прогнозує Bitcoin зростання у наступні шість місяців. За словами старшого стратега Bloomberg Intelligence з біржових товарів Майка МакГлоуна, ціна BTC демонструє ту ж поведінку, що й при формуванні закінчення ведмежого ринку у 2018 році. Тоді Bitcoin подешевшав з $16 тис. у січні до $3 200 у середині грудня, однак вже у наступні шість місяців повернувся до $13 тис.

😎 Одразу три керівники JP Morgan йдуть у криптобізнес

Компанії, які не поспішають освоювати ринок цифрових валют, ризикують втратити найкращі кадри. Так сталося і з банківським холдингом JP Morgan, три керівники якого вирішили спробувати себе у криптовалютному бізнесі.

Пуджа Семюел, що очолював відділ цифрових інновацій у JP Morgan, тепер отримав посаду керівника корпоративного відділу у венчурній компанії Digital Currency Group, яка спеціалізується на цифрових валютах;

Ерік Регге склав повноваження керівного директора у JP Morgan і тепер працюватиме в Algorand Foundation, що займається дослідженням та управлінням блокчейном;

Самір Шах, що 12 років обіймав посаду глобального керівника цифрових рішень у JP Morgan, переходить у криптовалютний хедж-фонд Pantera Capital, де стане головним операційним директором.

⚖️ У США подали колективний позов проти Solana

Інвестор із Каліфорнії Марк Янг звинуватив ключових учасників екосистеми Solana у незаконному отриманні прибутку від нативного токена SOL. У позові він стверджує, що монета є незареєстрованим цінним папером.

За його словами, Solana — високоцентралізована криптовалюта, яка «дає прибутки інсайдерам, користуючись з капіталу роздрібних інвесторів». Таким чином, каже позивач, крипто-кити незаконно отримують шалений прибуток через екосистему Solana.

🚅 Транспортні тунелі Loop прийматимуть оплату в Dogecoin

Ілон Маск продовжує популяризувати свою улюблену криптовалюту. Тепер компанія мільярдера The Boring Company прийматиме оплату в Dogecoin. Йдеться про поїздки в тунелях Loop — підземну транспортну систему Лос-Анджелеса.

Поки що така послуга не дуже актуальна, адже спочатку мешканці міста зможуть тестувати магістралі безкоштовно. Однак у майбутньому одна поїздка коштуватиме $1,5, добовий абонемент — $2,5, а сплатити за поїздку можна буде в Dogecoin, а також готівкою чи банківською карткою.

До речі, Ілон Маск вже залишив не один свій «слід» на мемній крипті. Що особливого в Dogecoin і чому її так вподобав засновник Tesla — ми розповідали у статті за посиланням.

👀 У рф заборонили платежі у цифрових фінансових активах

Поки більшість цивілізованих країн, хоч і з обережністю, але підтримують розвиток цифрових валют і крипторинку, наші горе-сусіди роблять усе навпаки. Ось, наприклад, 6 липня Держдума рф ухвалила закон, який прямо забороняє оплачувати товари та послуги цифровими фінансовими активами (ЦФА).

Для того, щоб реалізувати такі обмеження, операторів обміну ЦФА зобов’язали відмовляти в угодах, де можливе використання таких активів, як коштів для платежу. Певно, теж будуть казати, що для рубля «аналоговнєт». :)

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.