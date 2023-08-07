Криптовалютний проект, що сканує очі людей, почне масову експансію — Finance.ua
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Криптовалютний проект, що сканує очі людей, почне масову експансію

Технології&Авто
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Криптовалютний проект, що сканує очі людей, почне масову експансію
Криптовалютний проект, що сканує очі людей, почне масову експансію
За словами співзасновника Worldcoin Алекса Бланія, компанія вивчає децентралізований і стимулюючий підхід до виробництва своїх сфер для сканування райдужної оболонки ока, подібний до майнінгу біткоїнів.
Детальніше про плани Worldcoin з «масової експансії» Бланія розповів у подкасті The Scoop.
Стратегія Worldcoin полягає в тому, щоб перейти до повної децентралізації в наступному році. Незважаючи на початкові труднощі, організація готова виробляти необмежену кількість необхідних пристроїв. Worldcoin вже уклала партнерство з флоридською компанією Jabil для виготовлення сфер.
Втім, експерти попереджають про потенційні ризики масового виробництва, зокрема, про підроблені пристрої, що ставлять під загрозу безпеку біометричних даних користувачів.
«Ми виконуємо місію зі створення найбільшої фінансової та ідентифікаційної спільноти, яку тільки можемо», — заявив топменеджер проекту по Європі Рікардо Масейра.
За словами Масейри, Worldcoin продовжить розгортання в Європі, Латинській Америці, Африці та «у всіх частинах світу, де [компанію] приймуть». Однак більшість людей, опитаних виданням Reuters на сайтах проекту у Великій Британії, Індії та Японії, заявили, що проходять реєстрацію лише заради 25 токенів WLD.

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За матеріалами:
noworries
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