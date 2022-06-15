Криптовалютний індекс страху досяг позначок березня 2020 року — Finance.ua

Криптовалютний індекс страху досяг позначок березня 2020 року

Індекс страху та жадібності впав до позначки 8, порівнянної зі значеннями березня 2020 року. Тоді ціна Bitcoin досягла «дна» на рівні $3800.

За спостереженнями аналітиків Arcane Research , індекс вже 56 днів «в зоні страху», що є рекордом.

«Учасники ринку, безперечно, втомилися від цього, багато хто капітулює. Історично купівля була вигідною стратегією у періоди страху. Проте нелегко впіймати ніж, що падає», — поділилися думками дослідники.

У компанії зазначили, що в контексті теханалізу $20 000 — критично важливий рівень для Bitcoin, оскільки є піком попереднього цінового ралі.

«Протягом усієї своєї історії Bitcoin ніколи не торгувався нижче за піки циклу. Тому можливий візит нижче за цей рівень може призвести до капітуляції безлічі ходлерів та делеверіджу», — зазначили експерти.

Навколо позначки $20 000 також зосереджено значний відкритий інтерес за Bitcoin-опціонами. Це фактор додаткового тиску на спотовий ринок, якщо вищевказаний рівень не втримається під тиском ведмедів.

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