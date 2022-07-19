Криптовалюта Ethereum піднялась на 26% за 3 дні — Finance.ua

Криптовалюта Ethereum піднялась на 26% за 3 дні Вчора 11:26 — Фінтех і Картки

Криптовалюта Ethereum піднялась на 26% за 3 дні

Вартість криптовалюти Ethereum збільшилась на 26% за 3 дні — все завдяки оголошенню попередньої дати переходу на «зелений» блокчейн (Proof-of-Stake).

Згідно з даними CoinMarketCap, окрім зростання на 26% другої за ринковою капіталізацією криптовалюти в світі (ETH) — Ethereum в момент торгувався за $ 1610, збільшилась вартість і хардфорка Ethereum — Ethereum Classic (ETC), піднявшись на 19% за минулу добу — ETC торгувався за $ 27.

На момент написання новини Ethereum торгується за $ 1536, а Ethereum Classic — $ 25.4.

Нагадаємо, у ході онлайн-конференції головний розробник Ethereum Тім Бейко назвав 19 вересня днем, коли може статися «злиття», з такою датою погодились й інші розробники. Остаточне випробування має відбутися в мережі Goerli, яка запланована на другий тиждень серпня. Від результатів залежатиме точна дата переходу. Очікується, що перехід Ethereum на мережу на PoS дозволить знизити енергоспоживання на 99%.

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