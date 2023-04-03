Криптокомпанії у Великій Британії зіткнулися з відмовами банків у наданні фінансових послуг — Finance.ua

Криптокомпанії у Великій Британії зіткнулися з відмовами банків у наданні фінансових послуг 03.04.2023, 19:14 — Криптовалюта

Британські криптокомпанії стикаються з труднощами при спробі отримати доступ до банківських сервісів. Про це повідомляє Bloomberg

Примітно, що ще у 2022 році влада говорила про плани перетворити Велику Британію на дружній до цифрових активів хаб. З цією метою, зокрема, Королівський монетний двір Великої Британії хотів випустити свою колекцію невзаємозамінних токенів (NFT).

Наприкінці березня 2023 року стало відомо про те, що місцеві регулятори відмовилися від випуску колекції токенів. Водночас заяв про зупинення трансформації Великої Британії в хаб для цифрових активів не було.

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