Криптофонд України зібрав понад 60 мільйонів доларів на потреби армії — Finance.ua

Криптофонд України зібрав понад 60 мільйонів доларів на потреби армії

Вчора 20:41 — Казна та Політика

Криптофонд України зібрав на потреби Збройних сил України понад 60 млн дол.

Про це повідомляє Мінцифри в Telegram.

"Криптоактиви суттєво масштабують зусилля України залучати додаткові кошти на підтримку нашої армії. У перші дні війни крипта допомогла покрити нагальні потреби Збройних Сил України.

Понад 34 мільйони криптодонатів було витрачено на купівлю бронежилетів, тепловізійної оптики, медичних засобів, сухпайків, касок та рацій", — ідеться в повідомленні.

Усі офіційні криптогаманці міністерства зібрані тут . Донатити криптоактиви можуть люди з усього світу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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