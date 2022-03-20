Криптофонд України зібрав понад 60 мільйонів доларів на потреби армії — Finance.ua
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Криптофонд України зібрав понад 60 мільйонів доларів на потреби армії

Вчора 20:41Казна та Політика
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Криптофонд України зібрав на потреби Збройних сил України понад 60 млн дол.
Про це повідомляє Мінцифри в Telegram.
"Криптоактиви суттєво масштабують зусилля України залучати додаткові кошти на підтримку нашої армії. У перші дні війни крипта допомогла покрити нагальні потреби Збройних Сил України.
Понад 34 мільйони криптодонатів було витрачено на купівлю бронежилетів, тепловізійної оптики, медичних засобів, сухпайків, касок та рацій", — ідеться в повідомленні.
Усі офіційні криптогаманці міністерства зібрані тут. Донатити криптоактиви можуть люди з усього світу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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