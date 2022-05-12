Криптобіржа Binance заборонила росіянам виводити гроші в будь-які банки - Федоров — Finance.ua

Криптобіржа Binance заборонила росіянам виводити гроші в будь-які банки - Федоров

Вчора 15:11 — Фінтех і Картки

Одна з найбільших криптовалютних бірж світу Binance закрила можливість переказу коштів в іноземні банки для росіян.

Функція не стає доступною для них навіть при спробі використати її в іншій країні.

Про це пише Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Binance, одна з найбільших світових криптобірж, закрила для росіян перекази та виведення грошей в іноземні банки незалежно від країни резидентства», — пише міністр.

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