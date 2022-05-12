Криптобіржа Binance заборонила росіянам виводити гроші в будь-які банки - Федоров — Finance.ua

Криптобіржа Binance заборонила росіянам виводити гроші в будь-які банки - Федоров
Одна з найбільших криптовалютних бірж світу Binance закрила можливість переказу коштів в іноземні банки для росіян.
Функція не стає доступною для них навіть при спробі використати її в іншій країні.
Про це пише Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
«Binance, одна з найбільших світових криптобірж, закрила для росіян перекази та виведення грошей в іноземні банки незалежно від країни резидентства», — пише міністр.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.