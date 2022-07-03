Кремль штучно зміцнює рубль за рахунок економіки Казахстану, — РНБО — Finance.ua

Кремль штучно зміцнює рубль за рахунок економіки Казахстану, — РНБО
Антиросійські санкції звели нанівець валютний імпорт росії. Це змушує керівництво країни будь-якими способами стримувати курс рубля.
Про це повідомляє ЦПД при РНБО.
Згідно з наданими даними, кремль вирішив вдатися до штучного стримування курсу рубля коштом економіки Казахстану. Тобто через можливість вільного переміщення рублів між учасниками Єдиного економічного простору росіяни відкривають рахунки в рублях у казахстанських банках, обмінюють їх на місцеву валюту (тенге), а потім на долари та виводять за кордон надлишок.
Як росіяни намагаються обійти санкції, і що з цього виходить
«Внаслідок цього в казахстанських банках накопичується велика рублева маса, яку можна витратити лише в росії», — йдеться у повідомленні.
Завдяки такій схемі росія за останні три місяці збільшила курс своєї нацвалюти до тенге, а також наростила обсяги російського імпорту на 50%.
Тобто курс рубля до долара стримується коштом банківських махінацій, і рано чи пізно це все завершиться девальвацією.
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