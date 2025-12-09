Кремль приховує економічний провал та втрати у війні — ISW Сьогодні 19:33

Російський диктатор путін намагається представити російську економіку як таку, що може підтримувати тривалу війну проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що під час засідання Ради стратегічного розвитку путін зосередився на нібито заходах Кремля щодо підтримки сімей та підвищення народжуваності.

«путін заявив, що рівень народжуваності продовжує знижуватися, зокрема через неназвані „зовнішні виклики“ — ймовірно, частково маючи на увазі демографічні наслідки війни росії проти України», — вказують в ISW.

путін також заявив, що до кінця 2025 року зростання ВВП росії складе близько 1%, а інфляція залишиться на рівні 6% або нижче. При цьому центральний банк рф прогнозує 4−5% інфляції у 2026 році. Він стверджує, що російська економіка може «збільшувати імпульс» при низькому безробітті.

Але за даними ISW, реальна економічна ситуація в росії є значно гіршою, ніж намагається показати Кремль.

Аналітики зазначають, що путін навмисно уникає згадок про війну в Україні у своїх економічних промовах, щоб не пов’язувати економічні проблеми із військовими втратами та витратами.

У звіті також йдеться, що активізація таких заяв напередодні зустрічі США та рф у Москві 2 грудня свідчить про намагання путіна переконати Вашингтон у неефективності санкційного тиску та «неможливості» змусити росію до компромісів.

ISW наголошує, що Кремль просуває два хибні наративи — про «стійку економіку» та «неминучу перемогу росії». Вони спрямовані на те, щоб створити у Заходу та України відчуття безвиході та змусити погодитися на умови Москви.

Аналітики підкреслюють: насправді росія має низку критичних слабких місць — як на полі бою, так і в економіці — які можуть змусити Кремль до реальних поступок.

