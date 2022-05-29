Кредити на посівну отримали понад 13 тисяч аграріїв — Finance.ua

Кредити на посівну отримали понад 13 тисяч аграріїв

Вчора 21:38 — Аграрний ринок

Понад 13 тисяч сільгоспвиробників станом на 25 травня залучили 31,5 млрд грн кредитів, із яких за програмою портфельних гарантій 80% — 20,3 млрд грн.

Як говориться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, за останній тиждень було залучено 3,4 млрд грн кредитних ресурсів.

Программа завершується 31 травня.

Лідерами з кредитування є такі регіони: Кіровоградська область (4,08 млрд грн), Київська (3,37 млрд грн), Вінницька (2,9 млрд грн), Дніпропетровська (2,5 млрд грн), Одеська (2,48 млрд грн). Також понад 1 млрд грн залучили Волинська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Загалом аграрії серед суб’єктів підприємництва в Україні перебувають у трійці лідерів за отриманням пільгового кредитування в межах держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%».

Днями уряд вніс зміни до постанови, яка встановлює граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі у 2022 році, — тепер він становить 29,95 млрд грн.

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