Кредити на посівну отримали понад 13 тисяч аграріїв — Finance.ua
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Кредити на посівну отримали понад 13 тисяч аграріїв

Вчора 21:38Аграрний ринок
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Понад 13 тисяч сільгоспвиробників станом на 25 травня залучили 31,5 млрд грн кредитів, із яких за програмою портфельних гарантій 80% — 20,3 млрд грн.
Як говориться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, за останній тиждень було залучено 3,4 млрд грн кредитних ресурсів.
Программа завершується 31 травня.
Лідерами з кредитування є такі регіони: Кіровоградська область (4,08 млрд грн), Київська (3,37 млрд грн), Вінницька (2,9 млрд грн), Дніпропетровська (2,5 млрд грн), Одеська (2,48 млрд грн). Також понад 1 млрд грн залучили Волинська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
Загалом аграрії серед суб’єктів підприємництва в Україні перебувають у трійці лідерів за отриманням пільгового кредитування в межах держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%».
Днями уряд вніс зміни до постанови, яка встановлює граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі у 2022 році, — тепер він становить 29,95 млрд грн.
За матеріалами: agronews
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