Країни ЄС витратили майже 300 мільярдів євро на помʼякшення газової кризи — Finance.ua

Країни ЄС витратили майже 300 мільярдів євро на помʼякшення газової кризи Вчора 10:13 — Енергетика

Країни ЄС витратили майже 300 мільярдів євро на помʼякшення газової кризи

Європейські уряди виділили близько 280 мільярдів євро на пом’якшення впливу енергетичної кризи на домогосподарства та бізнес.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на розрахунки брюссельського аналітичного центру Bruege.

Фінансування вимірює нові асигнування з вересня та охоплює видатки від субсидування тарифів для малого бізнесу в Греції до прямих виплат споживачам у Бельгії. Частина цієї суми ще не витрачена.

«Ціни залишатимуться високими протягом зими, і уряди повинні діяти з урахуванням найгіршого сценарію — що ціни не впадуть навіть після цього, — сказав Джованні Сґараватті, аналітик Bruegel. — Уряди повинні зосередитися на зниженні попиту на енергію, де це можливо».

За останні п’ять років оптові ціни на енергоносії зросли понад як вдесятеро порівняно з середніми за сезон, оскільки росія скорочує поставки газу до Європи. Це негативно впливає на економіку всього регіону, а важка промисловість перебуває під тиском. Споживачі зіткнулися зі стрімким зростанням вартості життя. Наприклад, рахунки для домогосподарств у Британії зростуть втричі.

Викликом для урядів стає стрімке зростання інфляції, що знижує загальний рівень життя. Інфляція у Британії може перевищити 18% у січні вперше за півстоліття через стрімке зростання цін на енергоносії, повідомила раніше Citigroup Inc.

«Європейські політики відреагували на різке зростання цін на енергоносії здебільшого масштабними заходами для зниження цін, включаючи субсидії, зниження податків і контроль за цінами», — написали цього місяця експерти МВФ.

Ці заходи, вважають вони, відтерміновують необхідні заходи для скорочення споживання енергії: «Це підтримує світовий попит на енергоносії та ціни на вищому рівні, ніж вони були б за інших умов».

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Економічна Правда За матеріалами:

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