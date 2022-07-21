Країни ЄС отримають фінансування для українських біженців — Finance.ua

Країни ЄС отримають фінансування для українських біженців 21.07.2022, 17:47 — Особисті фінанси

Країни ЄС отримають фінансування для українських біженців

Постійні представники 27 держав-членів ЄС 20 липня погодили подальшу підтримки країн і регіонів, які приймають переміщених осіб з України, а також для подолання деяких несприятливих економічних наслідків розв’язаної росією війни.

Про це йдеться в повідомленні Європейської ради.

Законодавча пропозиція, відома як FAST-CARE, вводить нові положення для додаткової гнучкості та максимальної ефективності інвестицій у політику згуртованості.

Щоб прискорити процедуру, Рада вирішила не вносити зміни до тексту пропозиції Комісії.

Пропозиція розширює підтримку, яка вже надається в рамках програми Cohesion для біженців у Європі (CARE). Вона вносить зміни до двох основних нормативно-правових актів, які регулюють правила політики згуртованості на бюджетні періоди 2014-2020 та 2021-2027 років.

Ці заходи базуються на підході, орієнтованому на людей, і виділяють 30% витрат на біженців для місцевих органів влади та організацій громадянського суспільства, оскільки вони знаходяться в авангарді міграційного тиску, працюючи в місцевих громадах.

Серед іншого, пропозиція передбачає:

додаткові 3,5 млрд євро попереднього фінансування для проєктів згуртування для забезпечення додаткової ліквідності,

розширення можливості 100% співфінансування інвестицій у сприяння соціально-економічній інтеграції громадян третіх країн,

підвищення нововстановленої вартості одиниці для підтримки біженців із 40 євро до 100 євро на особу на тиждень і подовження терміну її застосування з 13 до 26 тижнів з моменту, коли особа звернулася за захистом,

розширення можливостей для передачі ресурсів на дії з підтримки біженців не лише між Європейським фондом регіонального розвитку та Європейським соціальним фондом, але також із Фонду згуртованості,

а також ретроактивне відшкодування проєктів, пов’язаних із потребами біженців, які вже завершені.

Крім того, заходи передбачають більшу гнучкість у поетапному розподілі проектів політики згуртованості від одного бюджетного періоду до наступного з урахуванням затримок у реалізації, спричинених підвищенням цін на матеріали та енергію, а також нестачею робочої сили.

29 червня 2022 року Комісія внесла пропозицію FAST-CARE у відповідь на висновки Європейської ради від травня 2022 року, закликаючи до нових ініціатив на підтримку мільйонів біженців, які тікають від війни в Україні, зокрема шляхом допомоги сусіднім країнам.

Очікується, що після ухвалення мандату Ради, Європейський парламент затвердить свою позицію якнайшвидше восени, що визначатиме наступні процедурні кроки для ухвалення законодавства.

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