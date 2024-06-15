Конкурент Tesla Model Y: зʼявились фото бюджетного електрокросовера від Chery і Huawei — Finance.ua
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Конкурент Tesla Model Y: зʼявились фото бюджетного електрокросовера від Chery і Huawei

Технології&Авто
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Конкурент Tesla Model Y: зʼявились фото бюджетного електрокросовера від Chery і Huawei
Конкурент Tesla Model Y: зʼявились фото бюджетного електрокросовера від Chery і Huawei, Фото: Chery
Опубліковано перші фото Luxeed R7. Електричний кросовер від нового бренду концерну Chery надійде в продаж із третього кварталу 2024 року за ціною від 300 тис. до 400 тис. юанів ($41 400 — 55 600).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Китайський електромобіль розроблений спільно з Huawei, адже ця компанія бере участь у створенні моделей Luxeed. Зокрема, вона проєктує електрообладнання та мультимедійну систему.
Фото: Chery
Фото: Chery
Новий Luxeed R7 — обтічний купе-кросовер, який стане конкурентом Tesla Model Y. У нього покатий дах, крупні фари та великі 20-дюймові колеса.

Габарити Luxeed R7:

  • довжина — 4956 мм;
  • ширина — 1981 мм;
  • висота — 1634 мм;
  • колісна база — 2950 мм.
Салон Chery Luxeed R7 не показали, проте на шпигунських фото видно компактне кермо та два дисплеї на передній панелі. Також відомо, що китайський електромобіль отримає систему напівавтономного руху з лідаром.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Електрокар Chery запропонують із двома 800-вольтними установками від седана Luxeed S7 — 288-сильною задньопривідною та 489-сильною повнопривідною. Ємність батареї не розкривають, проте відомо, що запас ходу в найбільш «дальнобійній» версії сягне 855 км.
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