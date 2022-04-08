Конгрес США підтримав енергетичне ембарго росії — Finance.ua

«Нові санкції ще більше ізолюють путіна та посилять тиск на кремль, щоб покласти край терору в Україні», — сказав представник від демократів Массачусетса Річард Ніл.
За даними управління енергетичної інформації США, в 2021 році частка нафтового імпорту з росії у США становила 8%.
«Цей пакет має на меті задіяти всі інструменти економічного тиску на володимира путіна та його друзів-олігархів. путінська росія не заслуговує на те, щоб бути частиною економічного порядку, який існував після закінчення Другої світової війни. Припинення нормальних торговельних відносин підтверджує, що путін перетворив росію на державу-вигнанця», — заявив сенатор Рон Уайден, автор сенатської версії згаданих законів.