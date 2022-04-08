Конгрес США підтримав енергетичне ембарго росії — Finance.ua

Конгрес США підтримав енергетичне ембарго росії

Вчора 13:30 — Енергетика

Конгрес США, lexinform.com.ua

Палата представників Конгресу та Сенат США проголосували за енергетичне ембарго росії та позбавлення її торговельних привілеїв. Тепер закон має підписати президент США Джо Байден.

Про таке повідомляє агентство Bloomberg.

Конгрес також проголосував за ухвалення закону, який дозволяє США вводити значне підвищення мит на товари з росії та білорусі у відповідь на вторгнення в Україну.

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«Нові санкції ще більше ізолюють путіна та посилять тиск на кремль, щоб покласти край терору в Україні», — сказав представник від демократів Массачусетса Річард Ніл.

За даними управління енергетичної інформації США, в 2021 році частка нафтового імпорту з росії у США становила 8%.

«Цей пакет має на меті задіяти всі інструменти економічного тиску на володимира путіна та його друзів-олігархів. путінська росія не заслуговує на те, щоб бути частиною економічного порядку, який існував після закінчення Другої світової війни. Припинення нормальних торговельних відносин підтверджує, що путін перетворив росію на державу-вигнанця», — заявив сенатор Рон Уайден, автор сенатської версії згаданих законів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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