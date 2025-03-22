Компанія Porsche показала оновлений електровелосипед eBike Sport 2025 (фото) — Finance.ua
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Компанія Porsche показала оновлений електровелосипед eBike Sport 2025 (фото)

Технології&Авто
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Компанія Porsche показала оновлений електровелосипед eBike Sport 2025 (фото)
Компанія Porsche показала оновлений електровелосипед eBike Sport 2025 (фото)
Компанія Porsche анонсувала п’яте покоління свого електровелосипеда eBike Sport 2025, який вже доступний у Північній Америці та Європі.
Ця модель створена у співпраці з брендом мотоциклів Rotwild, а її дизайн розроблений студією FA Porsche.
Новий eBike Sport отримав низку оновлень, які роблять його ідеальним як для міських поїздок, так і для легких трас.
Компанія Porsche показала оновлений електровелосипед eBike Sport 2025 (фото)
Цей 12-швидкісний електровелосипед оснащений ультралегкою карбоновою рамою, доступною у трьох розмірах (S, M, L), і важить у середньому 21,6 кг.
Компанія Porsche показала оновлений електровелосипед eBike Sport 2025 (фото)
Він має двигун Shimano EP801 з крутним моментом до 85 Нм та акумулятор ємністю 504 Вт·год для розміру S і 630 Вт·год для розмірів M і L. Новинка також отримала передню вилку Fox Float 34 Performance Elite з ходом 120 мм і задній амортизатор Fox Float DPS (100 мм).
Компанія Porsche показала оновлений електровелосипед eBike Sport 2025 (фото)
Серед інших оновлень — карбоновий кермовий блок для точного управління, перемикач швидкостей Shimano XT Di2, дискові гальма Magura MT7 та колеса Xentis Mount-X із п’ятьма спицями.
Компанія Porsche показала оновлений електровелосипед eBike Sport 2025 (фото)
Велосипед оснащений сучасною системою освітлення з фарою Supernova Starstream X Pro потужністю до 1000 люмен і заднім ліхтарем Topeak BeSeen.
Інформація про швидкість і заряд батареї відображається на дисплеї Shimano SC-EM800, а додаткові функції доступні через застосунок Shimano E-Tube Ride, який працює з iOS та Android.
Ціна eBike Sport 2025 становить $10,920 в США та €9,900 в Європі. У США наразі пропонуються лише моделі M і L, тоді як у Європі доступні всі три розміри.
За матеріалами:
mezha.media
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