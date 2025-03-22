Компанія Porsche показала оновлений електровелосипед eBike Sport 2025 (фото) — Finance.ua

Компанія Porsche показала оновлений електровелосипед eBike Sport 2025 (фото) Сьогодні 03:23 — Технології&Авто

Компанія Porsche показала оновлений електровелосипед eBike Sport 2025 (фото)

Компанія Porsche анонсувала п’яте покоління свого електровелосипеда eBike Sport 2025, який вже доступний у Північній Америці та Європі.

Ця модель створена у співпраці з брендом мотоциклів Rotwild, а її дизайн розроблений студією FA Porsche.

Новий eBike Sport отримав низку оновлень, які роблять його ідеальним як для міських поїздок, так і для легких трас.

Цей 12-швидкісний електровелосипед оснащений ультралегкою карбоновою рамою, доступною у трьох розмірах (S, M, L), і важить у середньому 21,6 кг.

Він має двигун Shimano EP801 з крутним моментом до 85 Нм та акумулятор ємністю 504 Вт·год для розміру S і 630 Вт·год для розмірів M і L. Новинка також отримала передню вилку Fox Float 34 Performance Elite з ходом 120 мм і задній амортизатор Fox Float DPS (100 мм).

Серед інших оновлень — карбоновий кермовий блок для точного управління, перемикач швидкостей Shimano XT Di2, дискові гальма Magura MT7 та колеса Xentis Mount-X із п’ятьма спицями.

Велосипед оснащений сучасною системою освітлення з фарою Supernova Starstream X Pro потужністю до 1000 люмен і заднім ліхтарем Topeak BeSeen.

Інформація про швидкість і заряд батареї відображається на дисплеї Shimano SC-EM 800 , а додаткові функції доступні через застосунок Shimano E-Tube Ride, який працює з iOS та Android.

Ціна eBike Sport 2025 становить $10,920 в США та €9,900 в Європі. У США наразі пропонуються лише моделі M і L, тоді як у Європі доступні всі три розміри.

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