Компанія BMW представила повністю електричний BMW i5 Touring (фото) — Finance.ua

Компанія BMW представила повністю електричний BMW i5 Touring (фото) 10.02.2024, 00:15 — Технології&Авто

Компанія BMW представила повністю електричний BMW i5 Touring (фото), Фото: ampercar

Автовиробник BMW представив новий повністю електричний універсал BMW i5 Touring. Машина буде доступна у двох варіантах: BMW i5 M 60 xDrive Touring та BMW i5 eDrive40 Touring.

У BMW заявляють, електричний i5 Touring — це стильний універсал для щоденних поїздок та подорожей. Автомобіль має чудову керованість, а також просторий та комфортний салон. У травні 2024 року розпочнуться продажі автомобіля в таких країнах, як Німеччина, Японія, а також у багатьох країнах Європи. На інших ринках авто з’явиться лише восени.

Фото: ampercar

Додається, що новинка має найдовшу колісну базу у своєму класі - 2995 міліметрів. Довжина кузова в порівнянні з моделлю минулого покоління зросла на 97 мм до 5060 мм, ширина збільшилася на 32 мм до 1900 мм, а висота — на 17 мм до 1515 мм.

Фото: ampercar

Базова комплектація передбачає повністю екологічну обробку салону, однак за додаткові кошти можна додати шкіряну оббивку BMW Indian Merino, панорамний дах та аудіосистему об'ємного звучання Bowers & Wilkins Surround Sound із 18 динаміками.

Фото: ampercar

Автомобіль має батарею ємністю 81,2 кВт*год, що забезпечує запас ходу від 445 до 506 км для BMW i5 M 60 xDrive Touring і від 483 до 560 км для BMW i5 eDrive40 Touring за циклом WL.

Ampercar За матеріалами:

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