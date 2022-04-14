Компанії Коломойського хочуть вилучити заморожені в США російські активи — Finance.ua

Компанії Коломойського хочуть вилучити заморожені в США російські активи

Вчора 17:18 — Фондовий ринок

Фото: НВ

Більше десяти українських компаній, у минулому пов’язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським, подали клопотання про підтвердження арбітражного рішення на 35 мільйонів доларів, винесеного проти російської федерації на користь цих компаній.

Про це пише РБК

Йдеться про компанії «Стабіл», «Рубенор», «Кіровоград-Нафта», «Крим-Петрол» та інші.

Справа структур Коломойського проти росії у міжнародному арбітражі — одна з низки схожих справ, у яких українські позивачі заявляють свої претензії щодо втрати їхніх активів у Криму та Севастополі внаслідок анексії Автономної республіки у 2014 році.

У 2019 році третейський суд, що базувався у Швейцарії, ухвалив, що росія експропріювала інвестиції позивачів на Кримському півострові без компенсації, чим порушила ст. 5 угоди між росією та Україною щодо взаємного захисту інвестицій.

Арбітраж присудив позивачам компенсацію у розмірі 34,6 млн доларів (не враховуючи штрафних відсотків, які нараховуються з 2014 року до повного задоволення фінансових вимог) за націоналізацію місцевою владою їхнього майна в Криму, включаючи 31 автозаправну станцію, автопарк та нерухомість.

росія заперечувала вердикт арбітражу у Верховному суді Швейцарії, але безуспішно. Рішення суду остаточне та не підлягає оскарженню.

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