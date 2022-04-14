Компанії Коломойського хочуть вилучити заморожені в США російські активи — Finance.ua

Більше десяти українських компаній, у минулому пов’язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським, подали клопотання про підтвердження арбітражного рішення на 35 мільйонів доларів, винесеного проти російської федерації на користь цих компаній.
Йдеться про компанії «Стабіл», «Рубенор», «Кіровоград-Нафта», «Крим-Петрол» та інші.
Справа структур Коломойського проти росії у міжнародному арбітражі — одна з низки схожих справ, у яких українські позивачі заявляють свої претензії щодо втрати їхніх активів у Криму та Севастополі внаслідок анексії Автономної республіки у 2014 році.
У 2019 році третейський суд, що базувався у Швейцарії, ухвалив, що росія експропріювала інвестиції позивачів на Кримському півострові без компенсації, чим порушила ст. 5 угоди між росією та Україною щодо взаємного захисту інвестицій.
Арбітраж присудив позивачам компенсацію у розмірі 34,6 млн доларів (не враховуючи штрафних відсотків, які нараховуються з 2014 року до повного задоволення фінансових вимог) за націоналізацію місцевою владою їхнього майна в Криму, включаючи 31 автозаправну станцію, автопарк та нерухомість.
росія заперечувала вердикт арбітражу у Верховному суді Швейцарії, але безуспішно. Рішення суду остаточне та не підлягає оскарженню.