Комп’ютер продали за 375 тисяч доларів: що робить його таким цінним — Finance.ua
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Комп’ютер продали за 375 тисяч доларів: що робить його таким цінним

Світ
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На аукціоні за 375 тисяч доларів був проданий рідкісний комп’ютер Apple-1 Bayville. Цей продаж ще раз підтвердив високу цінність рідкісних моделей комп’ютерів Apple серед техно-колекціонерів, пише ysc.kiev.ua.
Відомо, що рідкісний комп’ютер Apple-1 Bayville є одним з небагатьох збережених екземплярів з номером 91 в офіційному реєстрі Apple-1.
Bayville є одним із небагатьох збережених екземплярів першого персонального комп’ютера, який продавали співзасновники Apple Стів Джобс і Стів Возняк.
Apple-1 був частиною першої партії комп’ютерів, випущених у 1976 році. На пристрої зберігся написаний вручну серійний номер, який, ймовірно, зробив особисто Джобс.
Зазначимо, що на аукціоні було продано також інші предмети, пов’язані з історією Apple, включаючи чек, підписаний Джобсом, за 112 054 долари, і запечатаний iPhone першого покоління за 87 514 доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
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