Комітет ВР підтримав законопроєкт про «митний безвіз» з ЄС — Finance.ua
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Комітет ВР підтримав законопроєкт про «митний безвіз» з ЄС

Вчора 16:45Казна та Політика
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Комітет ВР підтримав законопроєкт про «митний безвіз» з ЄСКомітет ВР підтримав законопроєкт про «митний безвіз» з ЄС
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав у першому читанні законопроєкт № 7420 про «митний безвіз» з ЄС.
Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.
Документ передбачає приєднання до режиму спільного транзиту NCTS та отримання обміну інформації між з митницями країн ЄС.
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«Відверто говорячи, законопроект підготовлений достатньо неякісно, тому буде значно доопрацьовуватися разом з бізнес-асоціаціями до другого читання», — написав посадовець.
Нагадаємо, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу Митної служби незадовільною та рекомендував уряду вжити відповідні кадрові рішення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Фінансовий клуб
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