Комітет ВР підтримав законопроєкт про «митний безвіз» з ЄС — Finance.ua

Комітет ВР підтримав законопроєкт про «митний безвіз» з ЄС

Вчора 16:45 — Казна та Політика

Комітет ВР підтримав законопроєкт про «митний безвіз» з ЄС

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав у першому читанні законопроєкт № 7420 про «митний безвіз» з ЄС.

Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

Документ передбачає приєднання до режиму спільного транзиту NCTS та отримання обміну інформації між з митницями країн ЄС.

«Відверто говорячи, законопроект підготовлений достатньо неякісно, тому буде значно доопрацьовуватися разом з бізнес-асоціаціями до другого читання», — написав посадовець.

Нагадаємо, парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу Митної служби незадовільною та рекомендував уряду вжити відповідні кадрові рішення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.