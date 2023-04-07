Кого в Україні змусять перездавати на права кожні 5 та 10-15 років - нові правила для водіїв — Finance.ua

Кого в Україні змусять перездавати на права кожні 5 та 10-15 років - нові правила для водіїв Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Кого в Україні змусять перездавати на права кожні 5 та 10-15 років - нові правила для водіїв

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури оголосив про плани переоформити всі водійські посвідчення в Україні.

Про це пише Avtosota.

Заступник голови комітету Юлія Клименко заявила, що громадяни повинні будуть поновлювати свої посвідчення кожні 10-15 років, а водії транспортних компаній повинні будуть підтверджувати свої права кожні п’ять років, що відповідає нормам Європейського Союзу.

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Крім того, процес отримання водійських прав в Україні був спрощений, і тепер громадяни можуть отримати їх у будь-якому місті, незалежно від того, де вони навчалися. Сервісні центри по всій країні надаватимуть уроки водіння, прийматимуть іспити та видаватимуть готові водійські посвідчення.

За даними МВС, всі громадяни України отримають посвідчення водія нового зразка, які можна буде отримати в будь-якому сервісному центрі країни. Міністерство внутрішніх справ також підтвердило, що практичні іспити вже можна складати, а посвідчення можна отримати в будь-якому з його сервісних центрів.

Довідка Finance.ua:

раніше стало відомо, яке покарання чекає на водіїв, якщо їздити без посвідчення або без відповідної категорії. Донедавна, якщо ви були спіймані за керування будь-яким транспортним засобом без прав або з неправильною категорією, вам загрожував штраф у розмірі 425 гривень. Однак з прийняттям Закону № 1231-IX покарання за таке правопорушення було значно збільшено;

згідно з новим законом, водіям, спійманим без водійського посвідчення або з невідповідною категорією, тепер загрожує набагато більший штраф — 3400 гривень;

крім того, стаття 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення була доповнена новим положенням, яке передбачає ще більш суворі покарання для рецидивістів. Зокрема, за водіння без прав або з невідповідною категорією вдруге буде накладено штраф у розмірі 40 800 грн і позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 5 до 7 років (відповідно до ч. 5 ст. 126).

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Avtosota За матеріалами:

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