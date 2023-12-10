Škoda оновила електричний Enyaq — Finance.ua

Škoda оновила електричний Enyaq Сьогодні 02:17 — Технології&Авто

Škoda оновила електричний Enyaq

Оновлений Škoda Enyaq отримав новий двигун і оптимізоване управління температурою акумулятора. Максимальну швидкість збільшено до 180 км/год, а запас ходу до 570 кілометрів залежно від специфікації моделі.

Йоханнес Нефт, член правління Škoda Auto з технічного розвитку, каже: «Ми маємо ретельно протестували всі апаратні та програмні компоненти, і ми ретельно переглянули і ще більше оптимізував їх. Новий, більш ефективний і потужний електродвигун для Enyaq забезпечує підвищену потужність, більше крутного моменту та довший запас ходу».

Зроблено новий мотор заднього моста який став потужнішим і ефективнішим за рахунок модернізації перетворювача напруги. Нові моделі Enyaq 85 і 85x тепер мають потужність 210 кВт* - на 60 кВт більше ніж попередній варіант Enyaq 80 і на 15 кВт більше, ніж попередні варіанти Enyaq 80x. Для версій RS та 80x потужність збільшилася на 30 кВт до 250 кВт. Максимальний крутний момент збільшився на 235 Нм — з 310 Нм до 545 Нм. Це покращує як потужність, так і динаміка руху всіх версій Enyaq.

Новий Enyaq 85 розганяється від 0 до 100 км/год за 6,7 секунди, тобто майже за дві секунди. Швидше, ніж попередній Enyaq 80. Enyaq 85x із повним приводом завершує те саме завдання за 6,6 секунди. Enyaq RS, який також має повний привід, тепер прискорюється до сотні за 5,5 секунди.

Enyaq 85 може подолати більше 560 кілометрів на одному заряді за циклом WLTP, тоді як запас ходу Enyaq Coupé 85 тепер перевищує 570 кілометрів.

На станціях швидкої зарядки постійного струму батареї повнопривідних версій Enyaq 85x і Enyaq RS тепер можна поповнювати від 10 до 80 відсотків всього за 28 хвилин — на вісім хвилин або на 22 відсотки швидше, ніж раніше — при потужності до 175 кВт. Максимальна швидкість зарядки для задньопривідного Enyaq 85 залишається незмінною при 135 кВт.

Телеканал 24 За матеріалами:

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