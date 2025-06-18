КНДР відправить тисячі «саперів та будівельників» до Курської області росії — Finance.ua
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КНДР відправить тисячі «саперів та будівельників» до Курської області росії

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рф домовилась з Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) про відправку північнокорейських «саперів і будівельників» для нібито участі у відновленні Курської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради безпеки росії Сергія Шойгу, якого цитує «Интерфакс».
За словами Шойгу, диктатором Кім Чен Ином «прийнято рішення направити до Росії тисячу саперів для розмінування російсько‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​ї території, а також п’ять тисяч військових будівельників для відновлення зруйнованих інфраструктурних об’єктів».
Він додав, що під час переговорів сторони домовились про сприяння КНДР у відновленні Курської області.
У червні 2024-го диктатор путін та Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про «стратегічне партнерство». Документ передбачає надання взаємодопомоги в разі «агресії» проти однієї з двох країн.
Після цього стало відомо, що КНДР направляє своїх військових до Росії для проходження там військової підготовки.
У квітні 2025-го країна-терорист визнала, що північнокорейські військові воюють проти України. Це сталося після того, як українські військові взяли в полон кількох військових у Курській області.
За матеріалами:
РБК-Україна
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