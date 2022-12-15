“Клітинний клей” допоможе відновити нерви і виростити органи з нуля — Finance.ua

“Клітинний клей” допоможе відновити нерви і виростити органи з нуля Сьогодні 05:34 — Технології&Авто

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (UCSF) розробили молекули, які функціонують як «клітинний клей». Згідно з прес-релізом, це важливий крок на шляху до довгострокової мети регенеративної медицини — створення нових тканин і органів з нуля.

Адгезивні молекули природно присутні в організмі і утримують десятки трильйонів клітин разом в організованих структурах. Вони будують нейронні мережі і направляють імунні клітини в певні ділянки тіла. Адгезія полегшує клітинну комунікацію для підтримки функціонування організму.

Тепер вчені сконструювали молекули таким чином, щоб контролювати, з якими клітинами вони взаємодіють, а також регулювати характер цього процесу.

Органи і тканини тіла формуються внутрішньоутробно і продовжують розвиватися після народження. Багато молекулярних інструкцій, що контролюють ці відтворювальні процеси, зникають у дорослому віці. А деякі тканини, такі як нерви, не здатні відновлюватися після травм або хвороб.

Вчені спробували виправити це. Вони розробили молекули адгезії, які працюють як «клітинний клей» і складаються з двох частин. Це допоможе контролювати якість зв’язування клітин. Одна частина молекули функціонує як рецептор поза клітиною і вибирає, з якими буде контактувати. Сила зв’язку регулюється другим компонентом, розташованим всередині. Обидві частини взаємозамінні.

Такий «клітинний клей» стане в нагоді та для досліджень. Вивчення окремих молекул дасть вченим повне уявлення про те, як відбувся перехід від одноклітинних до багатоклітинних видів. Адгезія клітин була важливою віхою в еволюції ссавців та інших організмів.

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