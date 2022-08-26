Кількість "сплячих" адрес Bitcoin досягла абсолютного рекорду — Finance.ua
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Кількість "сплячих" адрес Bitcoin досягла абсолютного рекорду

Фінтех і Картки
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Кількість "сплячих" адрес Bitcoin досягла абсолютного рекорду
Кількість "сплячих" адрес Bitcoin досягла абсолютного рекорду
У 2022 році кількість так званих сплячих адрес Bitcoin досягла абсолютного історичного рекорду. І цей показник стрімко зростає.
З різних причин відомо, що з деякими адресами BTC роками не здійснюють жодних транзакцій. Йдеться про значні суми грошей.
Згідно з даними порталу Bitinfocharts, станом на 24 серпня загальна кількість цифрових монет, які зберігають на неактивних адресах більше ніж 5 років, досягла рекордної позначки — 17,87 мільйона Bitcoin. Це понад 90% від усіх монет, які на сьогодні є в обігу (19,12 мільйона цифрових монет).
За попередні 5 років станом на 1 січня цей показник зупинявся на наступних рівнях:
  • 2017 рік — 4,34 млн BTC;
  • 2018 рік — 5,7 млн BTC;
  • 2019 рік — 7,63 млн BTC;
  • 2020 рік — 9,16 млн BTC;
  • 2021 рік — 12,27 млн BTC.
Неактивна адреса з найвищим рейтингом має 79 957 Bitcoin, які оцінюють приблизно у 1,6 мільярда доларів, виходячи з ринкової вартості криптовалюти на рівні 21 200 доларів. Загалом, п’ять основних неактивних адрес містять 185 096 BTC на суму у 3,9 мільярда доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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