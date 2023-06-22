Кількість ресторанів, відкритих ФОПами, впала вдвічі — інфографіка — Finance.ua

Кількість ресторанів, відкритих ФОПами, впала вдвічі — інфографіка Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

У 2022 році українські підприємці відкрили 504 ФОПи за основними ресторанними КВЕДами (56.10, 56.21, 56.29, 56.30). Це на 58% менше, ніж у 2021 році.

Такі дані наводить компанія з автоматизації закладів Poster у Telegram-каналі з посиланням на дані сервісу Опендатабот.

Пік відкриттів за останні шість років припав на 2020 рік. Попри пандемію тоді в Україні відкрилися 3092 ресторанні ФОПи. Дані 2023 року поки повторюють тогорічні показники: з січня по травень підприємці відкрили 210 ФОПів.

Довідка Finance.ua:

На порталі «Дія» запустили послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram. За його словами, інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки.

Кількість нових бізнесів місяць-до-місяця продовжує рости. У травні українці зареєстрували 28,9 тисячі нових ФОПів та 3,6 тисячі нових компаній. Про це пише Опендатабот.

За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline, в травні до квітня обсяг замовлень у підприємців у сфері послуг та торгівлі виріс на 14%. Це навіть більше, аніж було в останній місяць напередодні великої війни.

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