Кількість ресторанів, відкритих ФОПами, впала вдвічі — інфографіка — Finance.ua
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Кількість ресторанів, відкритих ФОПами, впала вдвічі — інфографіка

Казна та Політика
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У 2022 році українські підприємці відкрили 504 ФОПи за основними ресторанними КВЕДами (56.10, 56.21, 56.29, 56.30). Це на 58% менше, ніж у 2021 році.
Такі дані наводить компанія з автоматизації закладів Poster у Telegram-каналі з посиланням на дані сервісу Опендатабот.
Пік відкриттів за останні шість років припав на 2020 рік. Попри пандемію тоді в Україні відкрилися 3092 ресторанні ФОПи. Дані 2023 року поки повторюють тогорічні показники: з січня по травень підприємці відкрили 210 ФОПів.
Кількість ресторанів, відкритих ФОПами, впала вдвічі — інфографіка

Довідка Finance.ua:

  • На порталі «Дія» запустили послугу із закриття ФОПів. Фізичні особи-підприємці зможуть це зробити в декілька кліків.Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram. За його словами, інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки.
  • Кількість нових бізнесів місяць-до-місяця продовжує рости. У травні українці зареєстрували 28,9 тисячі нових ФОПів та 3,6 тисячі нових компаній. Про це пише Опендатабот.
  • За даними SaaS-платформи для управління бізнесом RemOnline, в травні до квітня обсяг замовлень у підприємців у сфері послуг та торгівлі виріс на 14%. Це навіть більше, аніж було в останній місяць напередодні великої війни.
За матеріалами:
НВ
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