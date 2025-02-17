Kia зробив анонс одразу трьох нових електромобілів: EV2, EV4 та PV5 (фото) — Finance.ua
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Kia зробив анонс одразу трьох нових електромобілів: EV2, EV4 та PV5 (фото)

Технології&Авто
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Kia зробив анонс одразу трьох нових електромобілів: EV2, EV4 та PV5 (фото)
Kia зробив анонс одразу трьох нових електромобілів: EV2, EV4 та PV5 (фото)
Компанія Kia продовжує розширювати свою електричну лінійку та готує до дебюту одразу три нові моделі. Їхня офіційна презентація відбудеться 27 лютого в рамках Kia EV Day в Іспанії. Виробник заявляє про прагнення стати лідером на ринку електрокарів і нові моделі покликані посилити його позиції.
Kia зробив анонс одразу трьох нових електромобілів: EV2, EV4 та PV5 (фото)
Перший з анонсованих електромобілів — Kia EV2. Це компактний кросовер з незграбним дизайном, пластиковим захисним обважуванням та панорамним дахом. Він оснащений вузькими фарами, Y-подібними задніми ліхтарями та масивним заднім бампером зі сріблястою вставкою. Також у дизайні передбачений невеликий спойлер.
Kia зробив анонс одразу трьох нових електромобілів: EV2, EV4 та PV5 (фото)
Другий електромобіль — Kia EV4, який буде доступний у двох кузовах: седан та хетчбек. Обидва варіанти виконані у футуристичному стилі Opposites United, перекликаючись з моделлю EV6. На тизерах помітні витягнуті фари, L-подібні задні ліхтарі, масивне пластикове обваження та заховані дверні ручки. Автомобіль отримає електромотор потужністю 201 к.с. і дві версії акумуляторів — на 58,3 та 81,4 кВт·год.
Kia зробив анонс одразу трьох нових електромобілів: EV2, EV4 та PV5 (фото)
Третя модель — Kia PV5, електричний фургон, який буде представлений як у вантажному, так і пасажирському виконанні. В останньому варіанті передбачено модульну кабіну з можливістю трансформації для різних конфігурацій сидінь. Kia обіцяє сучасний дизайн та багате оснащення, а в основі фургона лежить платформа Platform Beyond Vehicle.
Kia зробив анонс одразу трьох нових електромобілів: EV2, EV4 та PV5 (фото)
За матеріалами:
Ampercar
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