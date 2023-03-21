Kia показала свій новий флагманський електрокросовер EV9 (фото, відео) — Finance.ua

Kia показала свій новий флагманський електрокросовер EV9 (фото, відео) Сьогодні 02:21 — Технології&Авто

Електричний позашляховик офіційно презентують наприкінці березня, а потім покажуть на автошоу в Нью-Йорку. Про це йдеться на офіційному сайті Kia.

Вперше концепт Kia EV9 був представлений у 2021 році, але зараз він офіційно представлений.

Що важливо в Kia EV9, так це те, що він пропонує три ряди сидінь, тож це шестимісний електричний автомобіль, що зустрічається досить рідко.

Дизайн нової модель Kia складається з футуристичних ліній, незграбної панелі та із високим капотом, розширеними крилами й тоненькою світлодіодною оптикою.

Kia не опублікувала повні технічні характеристики нової моделі, але підтвердила, що це ще одна модель, яка працює на E-GMP, це свідчить про подібність до Kia EV6.

Інтер’єр салону складатиметься з дисплеєм, що переміщається з-за керма. Є два 12,3-дюймові дисплеї з додатковим 5-дюймовим сегментом, щоб надати вам більше контролю та інформації.

Як вже зазначалось, авто міститиме три ряди сидінь, що цікаво, ви можете повертати сидіння другого ряду, щоб пасажири могли сидіти обличчям один до одного, а третій ряд міститиме підстаканники та розетки для зарядки телефонів та інших пристроїв.

KIA чи Tesla, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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