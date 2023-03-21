Kia показала свій новий флагманський електрокросовер EV9 (фото, відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Kia показала свій новий флагманський електрокросовер EV9 (фото, відео)

Технології&Авто
23
Електричний позашляховик офіційно презентують наприкінці березня, а потім покажуть на автошоу в Нью-Йорку. Про це йдеться на офіційному сайті Kia.
Вперше концепт Kia EV9 був представлений у 2021 році, але зараз він офіційно представлений.
Що важливо в Kia EV9, так це те, що він пропонує три ряди сидінь, тож це шестимісний електричний автомобіль, що зустрічається досить рідко.
Дизайн нової модель Kia складається з футуристичних ліній, незграбної панелі та із високим капотом, розширеними крилами й тоненькою світлодіодною оптикою.
Kia не опублікувала повні технічні характеристики нової моделі, але підтвердила, що це ще одна модель, яка працює на E-GMP, це свідчить про подібність до Kia EV6.
Інтер’єр салону складатиметься з дисплеєм, що переміщається з-за керма. Є два 12,3-дюймові дисплеї з додатковим 5-дюймовим сегментом, щоб надати вам більше контролю та інформації.
Kia показала свій новий флагманський електрокросовер EV9 (фото, відео)
Як вже зазначалось, авто міститиме три ряди сидінь, що цікаво, ви можете повертати сидіння другого ряду, щоб пасажири могли сидіти обличчям один до одного, а третій ряд міститиме підстаканники та розетки для зарядки телефонів та інших пристроїв.
KIA чи Tesla, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.