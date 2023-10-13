Kia показала доступні електромобілі з незвичайним дизайном (фото) — Finance.ua

Kia показала доступні електромобілі з незвичайним дизайном (фото) 13.10.2023, 00:52 — Технології&Авто

Kia показала доступні електромобілі з незвичайним дизайном (фото)

Лінійку електромобілів Kia EV поповнять дві нові доступні моделі — EV3 та EV4. Вони отримають футуристичний дизайн і багате оснащення. Про це розповіли на сайті бренду.

Концепт-кари EV3 та EV4 демонструють дизайн майбутніх електромобілів. Вони стануть найдешевшими моделями в лінійці.

Загалом до модельного ряду Kia EV увійдуть п’ять електромобілів: EV3, EV4, EV5, EV6 і EV9. Бренд планує продати перший мільйон електрокарів до 2026 року.

Kia EV3 стане найкомпактнішим електромобілем у модельному ряду. Це невеликий кросовер із незвичайним дизайном.

Спереду розташовані вертикальні фари та тонкі денні ходові вогні. На бампері є невеликий повітрозабірник.

Ззаду встановлено Y-подібні світлодіодні ліхтарі. Зверху розташований великий панорамний дах.

В інтер'єрі використовуються тільки екологічні матеріали. Також новинка отримає великий горизонтальний дисплей, який об'єднаний з панеллю приладів.

Kia EV4 є купеподібним седаном. Спереду встановлені вузькі вертикальні фари.

Ззаду розташовані незвичайні світлодіодні ліхтарі. На задньому склі розташовані два компактні стоп-сигнали.

Як і Kia EV3, інтер'єр електричного седана виконаний з екологічних матеріалів. Також у салоні присутні контурне підсвічування і плоске кермо. Передбачено режим Mind Modes, який автоматично регулює навколишнє освітлення і роботу системи вентиляції.

Обидва авто будуть засновані на платформі E-GMP. Вони отримають акумуляторні батареї місткістю від 58 до 77,4 кВт⋅год.

Електрокросовер Kia EV3 дебютує вже у 2024 році. Електричний седан Kia EV4 надійде в продаж у 2025 році. Початкова вартість новинок становитиме близько 35 000 доларів.

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