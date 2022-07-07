Канадська Four Seasons призупинила пряме управління готелями в росії — Finance.ua
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Канадська Four Seasons призупинила пряме управління готелями в росії

Фондовий ринок
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Канадський оператор мережі готелів класу люкс Four Seasons призупинив пряме управління готелями у росії.
Про це пише РБК з посиланням на представника Four Seasons у Москві та Санкт-Петербурзі.
«У світлі обмежень, що стрімко розвиваються, Four Seasons призупинила надання послуг з прямого управління готелями Four Seasons Hotel Moscow і Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, які продовжують незалежну операційну діяльність під своїм чинним ім’ям з 6 липня», — сказав він, додавши, що готелі продовжують приймати клієнтів.
Представник Four Seasons уточнив, що через технічні обмеження було створено незалежні від корпоративної платформи сайти thelegendofmoscow.com та lionpalacehotel.com, які представляють російські готелі Four Seasons.
Готелі в Москві та Санкт-Петербурзі зникли з глобального порталу Four Seasons, проте співробітники обох готелів заявили виданню, що вони продовжать працювати під брендом Four Seasons.
Першим готелем Four Seasons у росії став готель у Санкт-Петербурзі, його відкрили у 2013 році у відреставрованому особняку князя Лобанова-Ростовського на Ісаакіївській площі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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