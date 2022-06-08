Канада ввела нові санкції проти нафтогазової та хімічної промисловості рф — Finance.ua
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Канада ввела нові санкції проти нафтогазової та хімічної промисловості рф

Вчора 16:53Казна та Політика
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Канада ввела нові санкції проти російської нафтової, газової та хімічної промисловості «у відповідь на триваюче кричуще й невиправдане вторгнення президента росії путіна в Україну».
Про це йдеться у заяві МЗС Канади.
Нові обмеження накладають заборону на експорт 28 послуг, життєво необхідних для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги.
Заборона спрямована на галузь, на яку припадає близько 50% доходів федерального бюджету росії, кажуть в МЗС Канади.
"Оголошені сьогодні заходи посилюють тиск на президента путіна з метою негайного виведення своїх військ з української землі. Канада непохитно вірить, що українці заслуговують жити в мирі, і закликає російське керівництво припинити безглузду війну.
Ці заходи зменшать спроможність росії вести війну і дадуть чіткий сигнал російському режиму: Канада не відступить у притягненні до відповідальності винних у руйнуваннях в Україні. Канада продовжить співпрацю зі своїми однодумцями в міжнародному співтоваристві для координації подальших заходів", — йдеться у заяві канадського міністерства.
"Російське вторгнення в Україну зараз триває понад 100 днів. За цей час путін та його режим завдали невимовного болю та страждань в Україні та всьому світі. Ми будемо продовжувати невпинно домагатися відповідальності за безглузду війну.
Канада зробить все, що в її силах, щоб не допустити можливості путіна підживлювати та фінансувати свою військову машину", — заявиа глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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