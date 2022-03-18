Канада відкрила міграційну програму для українців — Finance.ua

Канада відкрила міграційну програму для українців

Вчора 12:20 — Особисті фінанси

Канада відкрила міграційну програму для українців

У Канаді почала діяти тимчасова міграційна програма для українців.

Про це повідомляється на сайті канадського уряду.

Що передбачає програма

Вона передбачає дозвіл на перебування в державі до трьох років, право на працевлаштування та освіту.

«Поки відважні українці борються за своє життя та свободу, Канада готова прийняти їх близьких, які змушені тікати. Коли вони прибудуть до Канади, ми допоможемо їм з пошуком роботи для забезпечення себе та своїх сімей. Забезпечуючи доступ дітей до школи, щоб батьки могли працювати, ми хочемо, щоб кожен українець відшукав мир, стабільність і спільноту в Канаді», — зазначила Карла Куолтроу, міністр зайнятості Канади.

Хто може взяти участь у програмі

Брати участь у програмі можуть усі громадяни України та їхні близькі родичі будь-якого громадянства. Утім, нагадаємо, що наразі в Україні запроваджений воєнний стан, під час якого чоловіки у віці від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон за певними винятками. Для участі в канадській програмі навіть не обов’язковий чинний закордонний паспорт, Канада видаватиме одноразовий проїзний документ.

Для отримання притулку у Канаді охочі мають подати просту електронну заявку та здати біометричні дані в будь-якому візовому центрі Канади, які є у різних країнах. Весь процес отримання візи безкоштовний та займе не довше двох тижнів, повідомляють в канадському уряді.

Українці також звільнені від вимог щодо вакцинації проти коронавірусу, втім підлягатимуть тестуванню та карантину.

Програма актуальна і для тих громадян України, кого війна застала в Канаді. Їм дозволено подати заявку для продовження права перебування у державі до трьох років.

Програма не передбачає надання статусу біженця, громадянства або дозволу на постійне місце проживання в Канаді.

Охочі переїхати до Канади також можуть скористатися чинними федеральними та провінційними міграційними програмами, наголосили у міністерстві імміграції Канади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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