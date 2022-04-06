Канада розширила список підсанкційних олігархів РФ — Finance.ua
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Канада розширила список підсанкційних олігархів РФ

Вчора 09:45
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Канада розширила санкційний список через вторгнення РФ в Україну на дев’ять осіб.
До списку потрапили олігархи Владімір Потанін, Віктор Вексельберг, Кіріл Шамалов, Дмітрій та Галина Пумпянські, Вадим Мошкович, Леонід Міхельсон та Александр Винокуров.
Санкції запроваджено також проти заступника начальника Генштабу ЗС Росії Ігоря Костюкова.
«Дозволивши безглузде вторгнення владіміра путіна в Україну, ці близькі поплічники режиму є причетними до жахливих подій, що розгортаються на наших очах. Канада продовжує підтримувати хоробрий народ України, який бореться за свободу, і ми не припинимо тиснути на російський режим, поки його війська не покинуть українську землю. Звірствам треба покласти край» — заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.
Крім того, санкції були запроваджені також проти 9 білорусів.
Раніше парламент Канади ухвалив резолюцію з засудженням злочинів проти людства та воєнних злочинів РФ у Бучі і закликом збільшити оборону підтримку України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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