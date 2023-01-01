Канада хоче заборонити продаж бензинових і дизельних автівок після 2035 року — Finance.ua

Канада хоче заборонити продаж бензинових і дизельних автівок після 2035 року Сьогодні 22:52 — Технології&Авто

Канада хоче заборонити продаж бензинових і дизельних автівок після 2035 року

Через 14 років Канада повністю відмовиться від продажу нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Про це оголосили у міністерстві довкілля Канади.

Воно винесло на громадське обговорення проєкт постанови, яка передбачає встановлення суворих квот на продаж нових легкових автомобілів.

«Нові законодавчі рамки вимагатимуть, аби до 2026 року щонайменше 20% нових автомобілів, придбаних у Канаді, мали нульовий рівень шкідливих викидів. До 2030-го таких автівок має бути 60% і до 2035-го — 100%», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що ці квоти мають «допомогти наростити пропозицію, аби більше канадців, охочих купити електрокари, мали змогу зробити це».

Зазначається, що в разі порушення квот дилерами, на них можуть бути накладені суттєві штрафи.

Окрім цього, уряд Канади продовжив дію субсидій на електромобілі та пообіцяв суттєво розширити мережу автозарядних станцій.

Пропозиція щодо запровадження квот відкрита протягом 75 днів до громадського обговорення, остаточне рішення має бути ухвалено наступного року.

Нагадаємо, повна заборона на продаж бензинових та дизельних автомобілів була однією з передвиборчих обіцянок прем’єр-міністра Джастіна Трюдо. Загалом транспортна сфера відповідальна за чверть усіх шкідливих викидів у Канаді.

Укрінформ За матеріалами:

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