Кабмін змінив правила перетинання кордону для водіїв з гумдопомогою — Finance.ua

Кабмін змінив правила перетинання кордону для водіїв з гумдопомогою Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Кабмін змінив правила перетинання кордону для водіїв з гумдопомогою

Для перетинання державного кордону відомості про водія, який перевозить гуманітарну допомогу, повинні бути внесені до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

«Передбачено, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги, здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону України та прийняття обласними, Київською міською військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги», — пише Мельничук.

Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги

У березні 2023 року народні депутати подали на розгляд Верховної Ради законопроект, який мав на меті спростити процедури, пов’язані з ввезенням, обліком та розподілом гуманітарної допомоги.

Основною метою запропонованих змін була адаптація законодавства до умов воєнного стану, щоб забезпечити швидке й ефективне надання гуманітарної допомоги.

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