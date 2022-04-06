Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень — Finance.ua
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Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень

Вчора 11:17Казна та Політика
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Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривеньКабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень
Кабінет Міністрів України прийняв рішення виділити 32,81 млрд гривень Міністерству оборони. Дану суму взяли з резервного фонду.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Крім того, уряд вирішив виділити додаткові кошти і Службі безпеки України. Йдеться про 1,45 млрд гривень.
«Ключовим напрямком роботи уряду залишається фінансове та організаційне забезпечення української армії. Так, уряд прийняв рішення виділити 1,45 млрд грн Службі безпеки України і 32,81 млрд грн Міністерству оборони України», — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Дані кошти підуть на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для захисників України.
«Основні ресурси держави і бюджету зараз спрямовуємо саме на ці потреби», — підкреслив голова уряду.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.
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За матеріалами: РБК-Україна
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