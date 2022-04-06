Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень — Finance.ua

Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень

Вчора 11:17 — Казна та Політика

Кабмін виділив Міноборони майже 33 млрд гривень

Кабінет Міністрів України прийняв рішення виділити 32,81 млрд гривень Міністерству оборони. Дану суму взяли з резервного фонду.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Крім того, уряд вирішив виділити додаткові кошти і Службі безпеки України. Йдеться про 1,45 млрд гривень.

«Ключовим напрямком роботи уряду залишається фінансове та організаційне забезпечення української армії. Так, уряд прийняв рішення виділити 1,45 млрд грн Службі безпеки України і 32,81 млрд грн Міністерству оборони України», — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Дані кошти підуть на зарплати, техніку, зброю, пальне та все необхідне для захисників України.

«Основні ресурси держави і бюджету зараз спрямовуємо саме на ці потреби», — підкреслив голова уряду.

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