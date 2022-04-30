Кабмін виділив Міноборони майже 120 млрд гривень — Finance.ua
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Кабмін виділив Міноборони майже 120 млрд гривень

Вчора 09:45Казна та Політика
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Кабінет міністрів України виділив Міністерству оборони понад 119 мільярдів гривень. Кошти підуть на зарплати, техніку та інші потреби.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Сьогодні на засіданні уряду виділили понад 119 млрд гривень Міністерству оборони. Зарплати, техніка, пальне, їжа, захист, зброя. Намагаємось максимально забезпечити наших бійців», — повідомив він.
Кабінет міністрів на засіданні 19 квітня виділив 33 млрд гривень на зміцнення оборони України. Вони підуть міністерствам оборони та внутрішніх справ.
Зазначимо, за оцінками Міністерства фінансів, потреби держбюджету України становлять близько 5 млрд доларів на місяць додаткового фінансування.
За матеріалами: РБК-Україна
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