Кабмін встановив квоти на іммігрантів: скільки та яких умовах готові прийняти у 2023 році — Finance.ua

Кабмін встановив квоти на іммігрантів: скільки та яких умовах готові прийняти у 2023 році Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів встановив квоти імміграції на 2023 рік. Планується прийняти 9203 осіб, що трохи більше, ніж очікувалося минулого року (8 488 осіб).

Про це свідчить розпорядження від 7 лютого 2023 р. № 111-р

Документом встановлені такі квоти на іммігрантів:

діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України — 850 осіб;

висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України — 5000;

особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тисяч доларів — без обмеження;

особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України — 845;

особи, які раніше перебували в громадянстві України — 396;

батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти — 2055;

особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми — 0;

особи, які прослужили в Збройних Силах України три і більше років — 57.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів встановив квоти імміграції на 2022 рік на рівні 8 488 осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.