Кабмін встановив квоти на іммігрантів: скільки та яких умовах готові прийняти у 2023 році — Finance.ua
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Кабмін встановив квоти на іммігрантів: скільки та яких умовах готові прийняти у 2023 році

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів встановив квоти імміграції на 2023 рік. Планується прийняти 9203 осіб, що трохи більше, ніж очікувалося минулого року (8 488 осіб).
Про це свідчить розпорядження від 7 лютого 2023 р. № 111-р.
Документом встановлені такі квоти на іммігрантів:
  • діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України — 850 осіб;
  • висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України — 5000;
  • особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 тисяч доларів — без обмеження;
  • особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України — 845;
  • особи, які раніше перебували в громадянстві України — 396;
  • батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти — 2055;
  • особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми — 0;
  • особи, які прослужили в Збройних Силах України три і більше років — 57.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів встановив квоти імміграції на 2022 рік на рівні 8 488 осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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