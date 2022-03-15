Кабмін розширив список критичного імпорту — Finance.ua

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Кабмін розширив список критичного імпорту

Вчора 20:04Казна та Політика
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Кабмін розширив список критичного імпортуКабмін розширив список критичного імпорту
Кабінет Міністрів постановою № 226 від 13 березня включив нові позиції до переліку товарів критичного імпорту України.
До нього увійшли йогурт, кефір, мінеральна вода, тютюнова сировина, сіль, водень, фотопластини та фотоплівка, двері, вікна та їх рами, сигаретний папір, вата, колготки, шкарпетки, бюстгальтери, мішки та пакувальні пакети
Крім того, перелік поповнений склом та дзеркалами, сріблом, різними видами металопродукції, алюмінієвими металоконструкціями, насосами, друкованими схемами, причепами та напівпричепами.
Усього перелік товарів критичного імпорту доповнено 85 новими позиціями. З їх повним списком можна ознайомитись тут.
Після початку воєнної агресії рф проти України 24 лютого Кабмін того ж дня постановою № 153 визначив перелік товарів критичного імпорту, для закупівлі якого НБУ дозволяє купувати валюту.
Нинішнє розширення цього списку вже десяте за рахунком з часу його первісного затвердження.
За матеріалами: НВ
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