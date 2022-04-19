Кабмін розширив перелік товарів критичного імпорту — Finance.ua

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Кабмін розширив перелік товарів критичного імпорту

Вчора 04:00Казна та Політика
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Кабмін розширив перелік товарів критичного імпортуКабмін розширив перелік товарів критичного імпорту
Кабінет Міністрів додав до переліку товарів критичного імпорту шоколад, борошно, горіхи, вапняк.
Про це йдеться у постанові уряду № 444 від 12 квітня.
Зокрема, до цього переліку уряд включив: борошно із зерна інших зернових культур, крім пшеничного або із суміші пшениці та жита; борошно, крупи, порошок, пластівці, гранули з картоплі; насіння льону, подрібнене або нездрібнене; шоколад та інші готові харчові продукти, що містять какао: какао-порошок з додаванням цукру або інших підсолоджувальних речовин; овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші частини рослин, консервовані з додаванням цукру (глазуровані, зацукровані або просочені цукровим сиропом); вапняк, доломіт та інші камені з вмістом вапняку, подрібнені; деякі види цементу; руди та концентрати молібденові; нітрат срібла.
Також до цього переліку увійшли: обладнання для обробки паперу чи картону; машини для виробництва мішків, упаковок чи конвертів; побутові швейні машини, посуд та прилади столові або кухонні.
При цьому Кабмін виключив із переліку товарів критичного імпорту папір та картон, таці та коробки для пакування яєць, деякі фарби та лаки, килими та інші текстильні підлогові покриття.
За матеріалами: Українські Новини
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