Кабмін погодив залучення «Нафтогазом» 300 мільйонів євро кредиту від ЄБРР — Finance.ua

Кабмін погодив залучення «Нафтогазом» 300 мільйонів євро кредиту від ЄБРР
Кабмін погодив залучення «Нафтогазом» 300 мільйонів євро кредиту від ЄБРР
Кабінет міністрів погодив рішення щодо залучення НАК «Нафтогаз України» кредиту від ЄБРР у розмірі до 300 млн євро на закупівлю природного газу.
Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, строк дії кредитної лінії — до 25 березня 2024 року.
«Залучені кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу з метою задоволення в повному обсязі потреб українських споживачів в енергоресурсах», — пояснив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко заявляла, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть НАК «Нафтогаз України» кредит у 300 млн євро на закупівлю газу.
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