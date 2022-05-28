Кабмін погодив залучення «Нафтогазом» 300 мільйонів євро кредиту від ЄБРР — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін погодив залучення «Нафтогазом» 300 мільйонів євро кредиту від ЄБРР

Вчора 09:25Казна та Політика
551
Кабмін погодив залучення «Нафтогазом» 300 мільйонів євро кредиту від ЄБРРКабмін погодив залучення «Нафтогазом» 300 мільйонів євро кредиту від ЄБРР
Кабінет міністрів погодив рішення щодо залучення НАК «Нафтогаз України» кредиту від ЄБРР у розмірі до 300 млн євро на закупівлю природного газу.
Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, строк дії кредитної лінії — до 25 березня 2024 року.
«Залучені кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу з метою задоволення в повному обсязі потреб українських споживачів в енергоресурсах», — пояснив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко заявляла, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть НАК «Нафтогаз України» кредит у 300 млн євро на закупівлю газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.