Кабмін погодив залучення «Нафтогазом» 300 мільйонів євро кредиту від ЄБРР — Finance.ua

Кабмін погодив залучення «Нафтогазом» 300 мільйонів євро кредиту від ЄБРР

Вчора 09:25 — Казна та Політика

Кабмін погодив залучення «Нафтогазом» 300 мільйонів євро кредиту від ЄБРР

Кабінет міністрів погодив рішення щодо залучення НАК «Нафтогаз України» кредиту від ЄБРР у розмірі до 300 млн євро на закупівлю природного газу.

Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, строк дії кредитної лінії — до 25 березня 2024 року.

«Залучені кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу з метою задоволення в повному обсязі потреб українських споживачів в енергоресурсах», — пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко заявляла, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть НАК «Нафтогаз України» кредит у 300 млн євро на закупівлю газу.

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