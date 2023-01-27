Кабмін планує схвалити законопроект про скасування 2% податку та повернення штрафів за невикористання РРО — Finance.ua

Кабмін планує схвалити законопроект про скасування 2% податку та повернення штрафів за невикористання РРО Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Кабінет міністрів планує на сьогоднішньому засіданні затвердити законопроект, який передбачає скасування спрощеної системи оподаткування зі сплатою 2% з обороту з 1 липня.

Про це написав перший заступник голови Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Передбачається, що платники податків після 1 липня будуть автоматично повернуті на ту систему оподаткування, де вони були до впровадження 2% оподаткування. Тобто, наприклад, великий бізнес, який перейшов на спрощену систему оподаткування, буде повернуто на загальну систему зі сплатою податку на прибуток та інших обов’язкових платежів.

Також проект передбачає поновлення документальних перевірок бізнесу з 1 липня у разі наявності передумов безпеки для їх проведення. Водночас у разі сплати платником податків протягом 30 днів з дня отримання податкового зобов’язання, нарахованого за результатом перевірки, штрафи не нараховуються за умови, якщо платник податків не оскаржуватиме рішення податківців.

Також передбачається поновлення штрафів за невикористання касових апаратів підприємцям, які зобов’язані проводити платежі з використанням РРО.

Як відомо, під час військового стану Верховна Рада дозволила частині великого бізнесу перейти на спрощену систему зі сплатою 2% від обороту.

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