Кабмін планує схвалити законопроект про скасування 2% податку та повернення штрафів за невикористання РРО — Finance.ua
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Кабмін планує схвалити законопроект про скасування 2% податку та повернення штрафів за невикористання РРО

Казна та Політика
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Кабінет міністрів планує на сьогоднішньому засіданні затвердити законопроект, який передбачає скасування спрощеної системи оподаткування зі сплатою 2% з обороту з 1 липня.
Про це написав перший заступник голови Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Передбачається, що платники податків після 1 липня будуть автоматично повернуті на ту систему оподаткування, де вони були до впровадження 2% оподаткування. Тобто, наприклад, великий бізнес, який перейшов на спрощену систему оподаткування, буде повернуто на загальну систему зі сплатою податку на прибуток та інших обов’язкових платежів.
Також проект передбачає поновлення документальних перевірок бізнесу з 1 липня у разі наявності передумов безпеки для їх проведення. Водночас у разі сплати платником податків протягом 30 днів з дня отримання податкового зобов’язання, нарахованого за результатом перевірки, штрафи не нараховуються за умови, якщо платник податків не оскаржуватиме рішення податківців.
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Також передбачається поновлення штрафів за невикористання касових апаратів підприємцям, які зобов’язані проводити платежі з використанням РРО.
Як відомо, під час військового стану Верховна Рада дозволила частині великого бізнесу перейти на спрощену систему зі сплатою 2% від обороту.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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