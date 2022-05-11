Кабмін передав державі всі російські активи в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін передав державі всі російські активи в Україні

Вчора 11:47
338
Кабмін на засіданні 10 травня затвердив документ, згідно з яким російські активи на території України переходять державі.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, конфісковані активи рф будуть передані державному підприємству «Національний інвестиційний фонд».
«І президент, і уряд неодноразово говорили, що росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні. Ми заберемо все, чим володіє рРосія в нашій країні, і скеруємо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни», — наголосив Шмигаль.
Прем’єр зазначив, що Україна з усіма партнерами працює над планом оновлення нашої країни. Передбачається, що одним із основних джерел наповнення фонду стануть конфісковані російські активи та кошти.
Також Шмигаль повідомив, що в Україні вже розпочала роботу Національна рада з відновлення та її робочі групи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Перший діловий
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.