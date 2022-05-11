Кабмін передав державі всі російські активи в Україні — Finance.ua

Кабмін передав державі всі російські активи в Україні

Вчора 11:47

Кабмін на засіданні 10 травня затвердив документ, згідно з яким російські активи на території України переходять державі.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, конфісковані активи рф будуть передані державному підприємству «Національний інвестиційний фонд».

«І президент, і уряд неодноразово говорили, що росія має заплатити за те, що вона зруйнувала в Україні. Ми заберемо все, чим володіє рРосія в нашій країні, і скеруємо ці кошти на посилення нашої армії, підтримку людей та відновлення нашої країни», — наголосив Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що Україна з усіма партнерами працює над планом оновлення нашої країни. Передбачається, що одним із основних джерел наповнення фонду стануть конфісковані російські активи та кошти.

Також Шмигаль повідомив, що в Україні вже розпочала роботу Національна рада з відновлення та її робочі групи.

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