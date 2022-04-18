Кабмін домовився з Японією про залучення допомоги у 13 млрд єн — Finance.ua
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Кабмін домовився з Японією про залучення допомоги у 13 млрд єн

Вчора 18:00Казна та Політика
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Кабінет Міністрів домовився з Японією про залучення допомоги у 13 млрд єн.
Про це йдеться у повідомленні Кабміну.
«На засіданні уряду оформили домовленості з урядом Японії щодо залучення допомоги у розмірі 13 млрд єн. Це пільгові кошти для фінансування першочергових потреб нашої країни та українського народу», — йдеться у ньому.
Крім того, зазначається, що днями Міністерство фінансів підписало угоду з урядом Канади про залучення 500 млн канадських доларів.
«Переговори про допомогу ведемо на всіх рівнях та з усіма, хто може і готовий допомогти», — підсумували у Кабміні.

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За матеріалами: Українські Новини
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