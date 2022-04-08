JYSK тимчасово припиняє роботу в білорусі — Finance.ua

JYSK тимчасово припиняє роботу в білорусі
Вчора 23:03 — Фондовий ринок
Данський меблевий ритейлер JYSK з 18 квітня тимчасово припиняє роботу в білорусі.
Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
Зазначається, що обмеження діятимуть «до подальшого сповіщення». «Замовлення, оформлені раніше, будуть виконані», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що JYSK повністю йде з росії. Після останнього розпродажу, магазини закриють назавжди.
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