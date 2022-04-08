JYSK тимчасово припиняє роботу в білорусі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

JYSK тимчасово припиняє роботу в білорусі

Вчора 23:03Фондовий ринок
147
Данський меблевий ритейлер JYSK з 18 квітня тимчасово припиняє роботу в білорусі.
Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
Зазначається, що обмеження діятимуть «до подальшого сповіщення». «Замовлення, оформлені раніше, будуть виконані», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що JYSK повністю йде з росії. Після останнього розпродажу, магазини закриють назавжди.
За матеріалами: Mind
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.