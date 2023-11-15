JYSK, H&M, Zara. Які компанії вже повернулися в Україну та хто ще має повернутися — Finance.ua
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JYSK, H&M, Zara. Які компанії вже повернулися в Україну та хто ще має повернутися

Фондовий ринок
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JYSK, H&M, Zara. Які компанії вже повернулися в Україну та хто ще має повернутися
JYSK, H&M, Zara. Які компанії вже повернулися в Україну та хто ще має повернутися
Повномасштабне вторгнення росії змусило міжнародні компанії призупинити роботу в Україні на невизначений час. Деякі з них вже давно повернулися. Але є й ті, хто не поспішає цього робити та чекає сприятливіших умов. В Україні вже працюють такі компанії як McDonald’s, H&M, New Yorker. Також планують повернутись Zara та IKEA.
Про це йдеться в статті Finance.ua McDonald’s, H&M, IKEA та Zara: які бренди вже повернулися в Україну та на кого ще чекати.
Крім McDonald’s багато інших іноземних ритейлерів вже відновили роботу в Україні.

Які компанії вже повернулися в Україну

H&M. На початку листопада в МЗС заявили, що компанія остаточно підтвердила відновлення роботи в Україні. У H&M також анонсували, що більшість магазинів в Україні відкриються саме з листопада, «там, де це можливо». І от 9 листопада це сталося — почали працювати перші два магазини у торгових центрах Lavina Mall та Respublika Park в Києві.
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LPP. Ще у квітні 2022 року до роботи повернувся польський ритейлер LPP (бренди Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay). Першими відкрилися магазини у Вінниці та Львові. А вже з червня — у Києві.
Adidas. Компанія почала з відкриття чотирьох магазинів (Житомир, Львів та Ужгород). За кілька місяців відновили роботу торговельні точки й в Києві.
Argo. Мультибрендова компанія, яка реалізує на території нашої країни такі бренди, як Benetton, Mango, Desigual, Parfois, Sisley, Lee Coper, Vero Moda, однією з перших відновила роботу після перерви у березні 2022 року.
New Yorker. Популярний німецький ритейлер до війни мав близько 10 магазинів в Україні. Однак повертатися до роботи компанія не поспішала. Так, у Харкові торгова точка запрацювала 20 квітня 2023 року у ТРЦ Nikolsky, спровокувавши ажіотаж і черги, які займали з самого ранку.
Samsung. Попри те, що Samsung Electronics призупинила роботу магазинів з початком повномасштабної війни, компанія продовжувала надавати сервісну підтримку українцям, дотримуючись гарантійних зобов’язань. Робили це там, де було можливо. Однак вже у серпні 2022 року південнокорейська компанія вирішила відновити роботу своїх брендових магазинів в Україні.
JYSK. Данська компанія однією з перших оговталася і почала працювати у нових реаліях. Вже 21 березня 2022 року JYSK відкрив двері 40 магазинів в Україні, а згодом почав запускати й абсолютно нові торговельні точки в західних областях.
Decathlon. Для французької мережі спортивних магазинів повернутися в Україну було непростим рішенням. Перша спроба відкритися у травні 2022-го закінчилася тим, що компанія змушена була зачинити свої магазини вже через місяць. Однак у жовтні стало відомо, що Decathlon все ж поновлює роботу. Спочатку лише інтернет-магазину, а згодом відчинилися і магазини у Києві.

Хто ще має повернутися в Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно заявляв, що Україна зараз працює над поверненням в Україну «базових» брендів, таких як IKEA та Zara.
До того ж він назвав повернення IKEA однією із цілей української дипломатії та одним з найочікуваніших рішень для українців. Переговори щодо цього тривають ще з травня 2022 року.
«Це все відбувається завдяки дипломатичній роботі та публічним кампаніям. Робота з повернення IKEA активно триває, і я розраховую, що за цим напрямом скоро також будуть хороші новини», — зауважив Кулеба.
Голова української ради торгових центрів Максим Гаврюшин також повідомив, що українська команда Inditex щомісяця веде переговори з центральним офісом, щоб отримати дозвіл відкрити магазини в Україні.
За його даними, це може статися вже у листопаді. Ідеться про повернення таких брендів, якими опікується міжнародний ритейлер одягу Inditex Group:
  • Zara;
  • Bershka;
  • Massimo Dutti;
  • Stradivarius;
  • Pull&Bear.
До слова, це останні великі компанії, які ще не відновили своєї діяльності в Україні.
Попри війну, на ринок виходять і інші компанії. Так, наприклад, у листопаді двері своїх магазинів відчинила польська HalfPrice, де представлені одяг, взуття, аксесуари, косметика, іграшки, а також предмети інтер'єру й аксесуари для дому від відомих брендів.
Також на український ринок виходить польський бренд жіночого одягу Greenpoint. 20 франчайзингових магазинів планують відкрити вже у 2024 році.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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