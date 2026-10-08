Jaguar представила новий флагманський електромобіль Type 01 (фото, відео)

Jaguar представила Type 01 — свій новий флагманський електромобіль і першу модель у межах масштабного перезапуску британського бренду.

Це чотиримісний гран-турер, який компанія називає найпотужнішим дорожнім автомобілем у своїй історії. Новинку розробили, спроєктували та вироблятимуть у Великій Британії.

Type 01 оснащений трьома електромоторами, media.jlr.com

Type 01 оснащений трьома електромоторами — одним на передній осі та двома на задній. Сумарна потужність становить 1015 к.с., а крутний момент — 1365 Нм. До 100 км/год електромобіль розганяється за 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 241 км/год.

Запас ходу та швидкість заряджання

Автомобіль побудований на 850-вольтовій архітектурі та отримав батарею ємністю 118 кВт·год. Запас ходу становить до 724 км за циклом WLTP або до 644 км за американським стандартом EPA. Пікова потужність заряджання сягає 350 кВт — за 13 хвилин можна поповнити запас ходу приблизно на 322 км.

Запас ходу становить до 724 км за циклом WLTP, media.jlr.com

Jaguar приділила особливу увагу керованості Type 01. Електромобіль має пневматичну підвіску Dynamic Air Suspension з активними амортизаторами, а також систему кермування всіма колесами. Задні колеса можуть повертатися на 6,5 градуса, завдяки чому діаметр розвороту становить близько 11,5 м — приблизно як у BMW 3 Series.

Type 01 отримав п’ять режимів руху, серед яких Dynamic. У ньому до 87% потужності передається на задню вісь, підвіска стає жорсткішою, а реакції керма й акселератора загострюються.

Дизайн

Дизайн автомобіля зберіг багато рис концепту. Type 01 має довжину 5,24 м і висоту 1,4 м, 23-дюймові колеса та врівень встановлені дверні ручки. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,23. Спереду встановлені тонкі HD-світлодіодні фари, кожна з яких містить 20 000 світлодіодів.

В інтер’єрі встановили 24-дюймовий OLED-дисплей за кермом і вертикальний 7-дюймовий сенсорний екран. Замість традиційного дзеркала заднього виду використовується дисплей ClearSight Rear View. Окремою особливістю салону стала центральна консоль, яка простягається від передньої до задньої частини автомобіля. Jaguar називає її «хребтом» (spine) і планує пропонувати Type 01 лише з таким компонуванням.

Усі чотири сидіння мають підігрів і вентиляцію, а передні крісла регулюються у 12 напрямках. Задні сидіння складаються у пропорції 50:50.