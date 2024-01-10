Ізраїль продовжив термін перебування українців до кінця 2024 року — Finance.ua

Ізраїль продовжив термін перебування українців до кінця 2024 року Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Уряд Ізраїлю продовжив дозвіл на перебування громадян України в країні до кінця 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі.

«Вітаємо рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл на перебування громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року! Це особливо щедро в такі непрості часи для держави Ізраїль», — йдеться у повідомленні.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що наша країна високо цінує це рішення.

«Наші народи переживають разом найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу», — додав він.

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