Ізраїль продовжив термін перебування українців до кінця 2024 року — Finance.ua

Ізраїль продовжив термін перебування українців до кінця 2024 року
Уряд Ізраїлю продовжив дозвіл на перебування громадян України в країні до кінця 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі.
«Вітаємо рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл на перебування громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року! Це особливо щедро в такі непрості часи для держави Ізраїль», — йдеться у повідомленні.
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що наша країна високо цінує це рішення.
«Наші народи переживають разом найважчі часи, і навіть зараз ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу», — додав він.
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